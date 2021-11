Carlo Acutis e il segreto della sua santità

A TV2000 l’intervista alla mamma del beato, la signora Antonia Salzano

Antonia Salzano, mamma del beato Carlo Acutis, per la prima volta racconta in un libro il percorso di fede del figlio straordinario: “Il segreto di mio figlio. Perché Carlo Acutis è considerato un santo”, scritto insieme a Paolo Rodari per Piemme.