Oggi, 7 dicembre 2021, è la Madonna dei Miracoli: guarigioni e suppliche

Madonna dei Miracoli di Saronno: la storia

Il Santuario della Madonna dei Miracoli, luogo di culto e pellegrinaggio, si trova a Saronno.

Il Santuario di Saronno (Varese) è sorto in seguito alla guarigione miracolosa di Pietro Morandi, detto “Pedretto”, che soffriva da parecchi anni di una grave forma di sciatica che non gli permetteva di camminare.

Il fatto è accaduto attorno al 1460. Il giovane Pietro, mentre era dolorante nel letto, vede improvvisamente una forte luce e gli appare una bellissima Donna che per tre volte gli dice: “Pietro, se brami guarire, va’ alla cappella di strada Varesina, edifica un tempio là dove sorge il simulacro della Madonna, i mezzi non mancheranno giammai…”

Chiamati i suoi, manifestò loro il proposito di recarsi alla cappella, mentre un vigore improvviso gli si diffuse per tutto il corpo. Giunto sul luogo indicatogli dalla Madonna, cominciò a pregare e poi, sopraffatto dalla stanchezza, si addormentò. Quando si svegliò era ormai l’alba e si trovò completamente guarito. Riconoscente alla Madonna, si dette da fare per esaudire il desiderio di Maria: infatti venne costruito il santuario!

È bene sottolineare che la guarigione del giovane Pedretto non è frutto di una invenzione o di una leggenda, tutto è provato da un documento ufficiale della Chiesa.

I documenti dell’archivio storico ci dicono che moltissime altre guarigioni miracolose seguirono alla prima.

Tanti i fedeli che ancora oggi si rivolgono con devozione alla Madonna dei Miracoli.

Preghiera

Vergine Augustissima, meritatamente invocata la Madonna dei Miracoli per gli innumerevoli prodigi che Voi operaste in questi luoghi, prescelti da Voi a vostra dimora, dove da secoli manifestate la potenza dei vostro braccio, la bontà tenerissima dei vostro Cuore materno, eccovi supplici i vostri figli che invocano il vostro soccorso.

Oppressi da necessità, angustie, dolori, dispiaceri della vita, a chi dobbiamo ricorrere, se non a Voi che siete la Consolatrice degli afflitti, l’aiuto potente dei Cristiani? Vi muovano a pietà, o Madre amantissima, le nostre sventure, le nostre lacrime.

Se i mali presenti sono la conseguenza delle nostre gravi colpe, o Madre di Misericordia, Rifugio dei peccatori, placate la giustizia divina, otteneteci la conversione, il perdono, la pace e la benedizione dei nostro buon Dio. Per l’amore di quel celeste Bambino, che sì devotamente stringete al vostro seno, per cui siete la Madre di Dio e Madre nostra, non ci negate le grazie che vi domandiamo, non ci lasciate partire inesauditi, ma accogliete i nostri ardenti voti, mentre noi vi promettiamo, o Vergine clemente, riconoscenza, devozione, fedeltà a Voi, e al vostro Divin Figlio Gesù. Così sia.

Puoi anche recitare:

