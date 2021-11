W la Madonna della Divina Provvidenza: oggi, 19 novembre 2021 è la festa. Recita ora la potente supplica!

Madonna della Divina Provvidenza: 19 novembre

Oggi ricordiamo la Madonna della Divina Provvidenza e la invochiamo…

La devozione alla Madonna della Divina Provvidenza ebbe origine in Italia nel XIII secolo e fu importata a Porto Rico, diventandone poi la patrona.

La sua immagine è venerata in una cappella nella Cattedrale Metropolitana di San Juan. Il giorno del 19 Novembre è il giorno della sua incoronazione e memoria.

Preghiera a Maria:

Guidami sulla via della santità, nel compimento della volontà di Dio. Sii mio rifugio, mia difesa nel pellegrinaggio della vita: consolami nelle afflizioni, assistimi nei pericoli e dammi forza nelle avversità.

Ottienimi, o Maria il rinnovamento del cuore, perché diventi una degna dimora del tuo Figlio Gesù; aiutami nella lotta contro il peccato, la tiepidezza spirituale, la paura di professare apertamente la fede cristiana; liberami dall’orgoglio, dalla vanagloria, dall’egoismo che impediscono l’efficacia della tua protezione.

O dolcissima Madre di Provvidenza, volgi il tuo sguardo su di me, e se per debolezza o per cattiva volontà ho provocato la giustizia divina e amareggiato il Cuore amabilissimo di Gesù, tu coprimi con il manto della tua misericordia e otterrò salvezza.

Tu sei la Madre provvida, tu la mia speranza sulla terra: fa che io possa averti Madre di gloria in cielo.