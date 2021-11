Vivi un momento difficilissimo? Recita la preghiera d’emergenza e chiedi una grazia a Madre Teresa oggi, 20 novembre 2021

Invoca l’aiuto di Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa intercede per tutti noi dal Paradiso…

Preghiera per chiedere una grazia:

Dio Padre di Amore, Tu hai manifestato la gloria del tuo amore per noi nella vita di Madre Teresa di Calcutta.

Ella ha rivelato ai poveri e ai sofferenti, ai deboli e agli abbandonati, quanto desideri amarli, quanto nella loro povertà e sofferenza hai sete di loro, in Gesù tuo Figlio.

Era Lui, che ella ha servito, nelle sembianze dei poveri, come suo Signore e amato come suo Sposo.

Possa il suo esempio sostenerci nel riconoscere Gesù nei nostri fratelli e sorelle bisognosi e incontrarli con entusiasmo e gioia, gentilezza e compassione, come lei ha fatto.

Possa la sua missione qui sulla terra continuare e ti chiediamo, Padre di Amore, che tramite la sua intercessione, la tua grazia tocchi la nostra debolezza e sani le nostre ferite.

Ti chiediamo questa grazia speciale per intercessione della tua serva, Madre Teresa.

(Fare menzione della grazia speciale richiesta).

Possa l’esempio della sua vita, la sua santità e il suo messaggio essere innalzato dalla Chiesa, così come lei ha rivelato la gloria della presenza del tuo Figlio nelle preziose sembianze dei più poveri. Amen.

La preghiera d’emergenza a Maria:

Ricordati, o piissima Vergine Maria,

che non si è mai udito

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,

abbia implorato il tuo patrocinio

e domandato il tuo aiuto,

e sia rimasto abbandonato.

Sostenuto da questa fiducia,

mi rivolgo a te, Madre, Vergine delle vergini.

Vengo a te, con le lacrime agli occhi,

colpevole di tanti peccati,

mi prostro ai tuoi piedi e domando pietà.

Non disprezzare la mia supplica,

o Madre del verbo,

ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen.