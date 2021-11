Vivi un momento difficile? Chiedi una grazia a Madre Teresa e recita la sua preghiera d’emergenza oggi, 26 novembre 2021

Invoca Madre Teresa nella tua vita oggi

Se stai soffrendo chiedi l’intercessione di Madre Teresa di Calcutta

La preghiera d’emergenza che recitava Santa Teresa:

Ricordati, o piissima Vergine Maria,

che non si è mai udito

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,

abbia implorato il tuo patrocinio

e domandato il tuo aiuto,

e sia rimasto abbandonato.

Sostenuto da questa fiducia,

mi rivolgo a te, Madre, Vergine delle vergini.

Vengo a te, con le lacrime agli occhi,

colpevole di tanti peccati,

mi prostro ai tuoi piedi e domando pietà.

Non disprezzare la mia supplica,

o Madre del verbo,

ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen.

Supplica per chiedere una grazia:

Santa Teresa oggi ti eleggo

a mia speciale patrona:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

Oppure:

Madre Teresa degli ultimi!

Il tuo passo veloce è andato sempre

verso i più deboli e i più abbandonati

per contestare in silenzio coloro che sono

ricchi di potere e di egoismo:

l’acqua dell’ultima cena

è passata nelle tue mani instancabili

indicando a tutti coraggiosamente

la strada della vera grandezza.

Madre Teresa di Gesù!

tu hai sentito il grido di Gesù

nel grido degli affamati del mondo

e hai curato il corpo di cristo

nel corpo piagato dei lebbrosi.

Madre Teresa, prega affinché diventiamo

umili e puri di cuore come Maria

per accogliere nel nostro cuore

l’amore che rende felici. Amen