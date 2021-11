Pulmino finisce sulla ferrovia: un morto

Un pulmino di trasporto per disabili ieri pomeriggio è finito sulla ferrovia Bologna-Piacenza, finendo per essere urtato da un treno in transito. L’incidente è avvenuto su una strada tra Pontetaro e Fontevivo (Parma).

Un ragazzo di 17 anni è morto ed un altro giovane è rimasto gravemente ferito insieme a due adulti. Illesi i passeggeri del treno.

Preghiamo per questa grande tragedia!