Supplica potente all’Immacolata Concezione, da recitare questo mercoledì 8 dicembre 2021

E’ un giorno di festa in Paradiso, per la Mamma di tutte le mamme e di tutti gli uomini: oggi, 8 dicembre 2021, è la Festa dell’Immacolata Concezione.

Ecco le due preghiere che vi consigliamo di recitare in questa festa della Mamma Celeste, per ringraziamento, devozione e per chiedere grazie alla Vergine

PREGHIERA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE della beata Elisabetta Vendramini

Questa preghiera nasce dalla riflessione di Madre Elisabetta e può essere utilizzata nella preghiera personale a Maria

O Dio, vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria.

Nel primo mistero contempliamo come la Trinità santissima da tutta l’eternità concepì Maria e pose in lei, sua unica eletta figlia, le sue divine compiacenze.

Tre Ave.

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beata Vergine Maria.

Nel secondo mistero contempliamo come la Trinità santissima da tutta l’eternità vagheggiò Maria ricolma dei doni e privilegi che le avrebbe donato nel tempo.

Tre Ave.

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beata Vergine Maria.

Nel terzo mistero contempliamo come la Trinità santissima si compiace nell’ammirare Maria figlia, madre e sposa, ripiena di grazia e illuminata dagli attributi divini e, come un terso mare riflette splendidamente il cielo stellato, così Maria rispecchia nelle sue eroiche virtù i magnifici doni ricevuti.

Tre Ave.

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beata Vergine Maria.

Nel quarto mistero contempliamo come Dio indica al mondo Maria libera dalla colpa originale, dopo aver maledetto il peccato e il tentatore, promette all’uomo un Redentore, e al serpente annuncia che una donna gli avrebbe schiacciato l’orgoglioso capo.

Tre Ave.

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beata Vergine Maria.

Nel quinto mistero contempliamo come Maria fu annunziata agli sterili suoi genitori Gioacchino e Anna, e devoti veneriamo l’augusto nome di Maria che il cielo le diede.

Tre Ave.

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beata Vergine Maria.

Antifona

Ti saluto figlia di Dio Padre,

Ti saluto Madre del Figlio di Dio,

Ti saluto Sposa dello Spirito Santo,

Ti saluto tempio di tutta la Trinità.

Cantico: L’anima mia magnifica il Signore

.

VUOI PREGARE IN COMPAGNIA DI TIZIANA MANENTI NEL NOSTRO CANALE YOUTUBE DELLA REDAZIONE? Per iscriverti gratuitamente al canale You Tube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Supplica all’Immacolata Concezione

Santissima Trinità, Amore infinito, Misericordia traboccante,

io confido in Te, che con un lampo della Tua Infinita Maestà

dai Luce all’oscurità del peccato più grande

e dissipi con un lampo le tenebre dell’Angelo ribelle,

che è ferito dalla tua Misericordia che respinse dall’eternità!

Maria, Tu Vergine Immacolata, sei il Dono della Misericordia

e riflesso eterno della Sua Luce.

Immagine della Chiesa pura e santa, ne sei Tu, o Immacolata,

la porta che s’apre alla Luce che la illumina.

Tu, Figlia del Dio Altissimo, madre del suo Figlio e Sposa dello Spirito,

Tempio sublime della Trinità,

schiacci e sconfiggi il Nemico che la insidia

e che, impotente, fa guerra ai fratelli di tuo Figlio.

Madre della Misericordia, Figlia della Misericordia,

Dono della Misericordia, Porta della Misericordia,

illumina le tenebre che si avanzano e che si vestono di Luce

che illumina l’abisso e sprofonda il cuore dei tuoi figli nell’Inferno!

Vergine Immacolata, Tu sei colei che ci fu data a consolatrice

e quale certezza del nostro destino.

Già dall’eternità redenta in Cristo, Immacolata per Lui,

aiutami nelle insidie del Nemico!

(Preghiera ispirata durante l’esperienza spirituale del Santuario diocesano Santissima Trinità Misericordia con approvazione ecclesiastica del Vescovo di Como)