Supplica potente a San Benedetto contro le persone malvagie e maliziose. Preghiera della sera, 27 novembre 2021

La potente preghiera di liberazione a San Benedetto

Una potente orazione a San Benedetto contro il male intorno a te…

Il testo:

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Oh, glorioso padre, San Benedetto! Abate fervente ed esemplare, mio grande protettore gentile e coloro che vengono da te per elemosinare. Allontana da me ogni influenza malvagia, tutto il male dei miei nemici e liberarmi dai pericoli dell’anima e del corpo.

Intercedi per me davanti al Signore per alleviare le mie sofferenze e le gravi difficoltà che attraverso. Separa, condanna e respingi, con la potente intercessione della Croce, ogni persona malvagia e ogni malizia che può essere diretta contro di me, contro la mia famiglia e i miei amici più stretti.

Liberami dal destino delle eresie, magie, incantesimi e stregonerie, allontana da me ogni nemico, allontana il violento, il bugiardo, l’invidioso, il malvagio vicino, l’egoista e il traditore. Proteggimi dalla rabbia, dall’odio, dalla gelosia e dal risentimento, da pettegolezzi, intrighi, diffamazioni e calunnie.

Non lasciare che mi aggrediscano fisicamente o mentalmente. Tieni lontani quelli che vogliono farmi del male nella mia vita quotidiana, al lavoro, nell’amore o a casa, salvami da ogni male e perversità, specialmente da ciò che mi preoccupa: (chiedere la Grazia)

Te lo chiedo sicuro nella tua gentilezza, a te che sei stato Santo con fervore, che non hai messo nulla davanti a Cristo da quando lo hai trovato in preghiera. Concedimi la tua gentile intercessione.

Padre glorioso San Benedetto per il tuo illimitato potere sui poteri nocivi proteggimi, sollevami e difendimi da ogni male. Aiutami a fidarmi dell’amore di Dio, nostro Padre, e raggiungi la perfezione della mia vita cristiana, per la salute del mio corpo, della mia mente e della mia anima.

Affidiamoci a San Benedetto affinché ci protegga e ci illumini nel nostro cammino. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Puoi recitare anche:

