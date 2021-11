Supplica per ottenere grazie con la ‘potente’ intercessione di Padre Pio oggi, martedì 30 novembre 2021

Padre Pio da Pietrelcina: il frate amato nel mondo

Chiedi una grazia al caro Padre Pio da Pietrelcina oggi, martedì 30 novembre 2021

Un racconto su San Pio:

La signora Maria, figlia spirituale di Padre Pio, raccontava che suo fratello, una sera, mentre pregava, venne colto da un colpo di sonno, improvvisamente ricevette uno schiaffo sulla guancia destra ed ebbe l’impressione di sentire che la mano che lo colpiva fosse coperta da un mezzo guanto.

Pensò subito a Padre Pio e il giorno dopo gli chiese se era stato lui a colpirlo: “Così si manda via il sonno quando si prega?”, rispose Padre Pio. Era stato Padre Pio che in bilocazione aveva “risvegliato” l’attenzione dell’orante.

Puoi anche recitare la preghiera all’Angelo Custode

Preghiera per chiedere grazie:

Io sono debole ho bisogno del tuo aiuto, del tuo conforto.

Ti prego fai la benedizione a tutta la gente, ai miei amici, alla mia famiglia, anche me.

Manda la luce santa, la luce di Dio per illuminare le nostre anime, la nostra mente, i nostri pensieri… a chi posso rivolgermi se non a te?

So che intercedi sempre presso il Signore per tutte le anime che sono in un periodo negativo, chi ha una malattia chi una delusione, uno sconforto terreno o spirituale, tu sei lì vicino a quell’anima che brama un aiuto nella sua sofferenza.

Sono certo che chi prega con fede, anche se piccola come un granellino di sabbia Tu per conto di Dio puoi operare meraviglie.

E quelle meraviglie sono nelle grazie che Gesù e la Mamma nostra nei cieli ci inviano dai loro Sacratissimi Cuori dal Loro Amore dallo Spirito Santo che è in ognuno di noi e che accoglie tutto ciò che è buono per l’anima.

Padre Pio cerco il tuo amore la tua intercessione per la grazia che ardentemente desidero (…………). Intercedi per me, Dio può tutto ed io confido nel Padre dei Cieli nel Padre dei nostri cuori perchè attraverso di Te sono sicuro della Grazia che per tua intercessione mi otterrai. Amen.