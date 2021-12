Supplica a Santa Lucia, protettrice degli occhi, per avere una grazia oggi, lunedì 13 dicembre 2021

Preghiera per chiedere una grazia a Santa Lucia oggi, nel giorno della Sua festa

Invoca in questo giorno, lunedì 13 Dicembre 2021, Santa Lucia per chiedere il Suo aiuto

Preghiera per chiedere la Sua intercessione

Santa Lucia,

che hai preferito lasciare che i tuoi occhi venissero strappati

per non rinnegare la fede e macchiare la tua anima;

e Dio, con un miracolo straordinario,

ti ha restituito altri due occhi sani e perfetti

per ricompensare la tua virtù e la tua fede,

e ti ha costituito protettrice contro le malattie degli occhi,

ricorro a te perché tu protegga la mia vista

e curi la malattia dei miei occhi.

O Santa Lucia, conserva la luce dei miei occhi

perché io possa vedere la bellezza del creato.

Conserva anche gli occhi della mia anima, la fede,

mediante la quale posso riconoscere il mio Dio,

comprendere i suoi insegnamenti,

riconoscere il suo amore nei miei confronti

e non errare mai nel cammino che mi condurrà

dove sei tu, Santa Lucia,

in compagnia degli angeli e dei santi.

Santa Lucia, proteggi i miei occhi

e conserva la mia fede. Amen.

Preghiera per chiedere una grazia

O Santissima Lucia, ti prego in questo giorno solennissimo non mi abbandonare, intercedi per me presso Dio affinché io riceva la grazia che tanto necessito (chiedere la grazia), resta accanto a me, affinché io possa ogni giorno, con la luce di Dio, vedere l’opera di Dio nella mia vita e fare sempre la Sua volontà.

O Santa Lucia, che dalla luce hai nome, a Te piena di fiducia ricorriamo affinché ne impetri una luce sacra, che ci renda santi, per non camminare nelle vie del peccato e per non rimanere avvolti nelle tenebre dell’errore.

Imploriamo altresì, per tua intercessione, il mantenimento della luce negli occhi con una grazia abbondante per usarli sempre secondo il divino beneplacito, senza alcun detrimento dell’anima.

Fa, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata, per il tuo efficace patrocinio, su questa terra, arriviamo finalmente a godere con Te in paradiso della luce eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Amen.