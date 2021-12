Silvia è stata miracolata! A Medjugorje ho visto una forte luce e poi ho detto addio alla carrozzella

La storia incredibile di Silvia: miracolata a Medjugorje

A Medjugorje vede una forte luce e sente una voce dolcissima. Poi la guarigione…

La vita di Silvia improvvisamente ha avuto un arresto a causa di una paralisi alla gamba che la costrinse alla sedia a rotelle. Cercava di far finta che non esistesse la malattia, di andare comunque avanti ma poi crollò psicologicamente.

Andò a Medjugorje e alcune persone del suo gruppo, fra cui suo padre, l’hanno voluta portare in braccio sulla collina del Podbrodo per l’apparizione della Madonna al veggente Ivan.

Silvia ha raccontato che su quella collina riusciva a pregare con facilità e lo faceva non per lei ma per altri malati o persone lontane (non sperava in un miracolo per lei).

Ha raccontato, durante l’apparizione, di aver visto una forte luce.

LEGGI ANCHE: Medjugorje. Il mondo è a rischio di auto-distruzione, la Madonna ci invita alla conversione…

Poi nel riscendere in paese è scivolata dalle braccia di chi la teneva ed è caduta a terra sui sassi, ma a lei sembrava un materasso. In quel momento ha sentito una voce dolcissima.

Poco dopo si è alzata da sola e ha detto: “Papa cammino, sono guarita!”.

Riascolta un messaggio della Vergine Maria

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche