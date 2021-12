Si grida al miracolo. Felicia, giovane mamma, si sveglia dal coma due volte: ‘È stato Padre Pio’

Felicia Vitiello è viva… Grazie anche al caro Padre Pio

A Castellammare di Stabia si grida al miracolo…L’intercessione di Padre Pio..

LA STORIA – Felicia Vitiello, si è risvegliata due volte dal coma dopo diversi mesi in ospedale. La giovane mamma, 32 anni, descrive così la sua vicenda: “Oggi compio 32 anni in ospedale..non sono in coma (ne ho superati 2) non sono sepolta …sono qui lucida e illesa a testimoniare la parola del divino, dove x intermediazione di Padre Pio (per intercessione, ndr) consente per la terza volta al mio cuore di battere..

Dall’alto così è stato deciso che dovevo vivere per portare testimonianza della potenza divina e essere il miracolo che rafforzasse la fede di chi a volte tentenna a custodirla”, ha scritto in uno dei tanti post di ringraziamento Felicia.”

(Fonte www.napolitoday.it)