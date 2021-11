Si è manifestata la Divina Misericordia? Ecco cosa è accaduto durante una messa

Ecco cosa è accaduto durante la messa…

UN MIRACOLO? In questo periodo di emergenza anche Padre José Guadalupe Aguilera Murillo, sacerdote della Parrocchia di San Isidro Labrador a Querétaro, in Messico, è stato uno dei tanti sacerdoti che ha adottato misure alternative per portare Gesù in ogni casa, trasmettendo su Internet la celebrazione eucaristica.

Per la Festa della Divina Misericordia l’altare era stato allestito con tutti gli elementi liturgici, l’immagine di Gesù Misericordioso sullo sfondo e, naturalmente, la macchina per le riprese; ad un certo punto però è accaduto un fatto molto curioso!

LEGGI: Recita la Coroncina della Misericordia. Lunedì, 27 Aprile 2020

I raggi di luce sembravano provenire dall’immagine di Gesù Misericordioso come se fossero un’estensione dei raggi del dipinto!

Per padre José non c’è stato dubbio: “Signore, mi fido di te! Grazie per esserti reso presente nella nostra devozione alla Divina Misericordia.”

Qui puoi vedere il video di questa messa dedicata alla Divina Misericordia e il curioso evento:

Redazione Papaboys