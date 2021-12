Si avvicina il Natale, con Fratel Biagio: “Amico e fratello Gesù, vieni subito in soccorso”

Non perdiamo la speranza: perché Gesù nascerà nuovamente a Natale nei nostri cuori diventati duri e aridi. E riporterà sulla terra la giustizia e il diritto e lo chiameremo “ Signore nostra giustizia”. Grazi Gesù che ci hai chiamati a fare parte della tua santa chiesa, aiutaci in modo degno della nostra vocazione. Tu che sembri ignorato dal mondo, tu invece sei ben presente in mezzo a noi e riveli tutti gli uomini e le donne la luce del tuo volto; tu sei giusto e umile, ravviva in noi il dono della pace, della speranza per meritarci un giorno la salvezza.

Tu sei fonte e modello di ogni santità, custodiscici con la tua amicizia fino al giorno della tua venuta. Amico e fratello Gesù vieni subito in soccorso schiacciati dalla pandemia e dai tanti mali, aiutaci e ridonaci “cieli nuovi e terra nuova”. Gesù abbiamo commesso un errore ti abbiamo abbandonato e messo da parte facendo prevale le cose e i piaceri del mondo: e abbiamo abbandonato anche il nostro prossimo.

Ma tu Signore sei il nostro Dio e non ti abbiamo più invocato, tu ci hai creato e riempito di tanti doni e noi ancora non ti siamo riconoscenti: tu continui però ad esserci vicino pur non meritandocelo perché siamo lontani da te. Tu continui a perdonarci ma noi siamo sordi e non vogliamo vedere e sentire. Ma tu buon Dio: ci rimandi e ci ridoni il figlio tuo Gesù: grazie servendoti di Giuseppe e Maria.