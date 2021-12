Se ti trovi in un momento buio della vita, prova a recitare la preghiera d’Emergenza di Madre Teresa. Fallo oggi, 7 dicembre 2021!

Madre Teresa invocava la Madonna per la cause difficili

Leggi alcune frasi di Madre Teresa e poi recita la potente supplica..

Citazioni della santa:

“Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.”

“Il male mette le radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore degli altri.”

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.”

“Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose.”

“Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.”

La “preghiera d’emergenza”:

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche

Ricordati, o piissima Vergine Maria,

che non si è mai udito

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,

abbia implorato il tuo patrocinio

e domandato il tuo aiuto,

e sia rimasto abbandonato.

Sostenuto da questa fiducia,

mi rivolgo a te, Madre, Vergine delle vergini.

Vengo a te, con le lacrime agli occhi,

colpevole di tanti peccati,

mi prostro ai tuoi piedi e domando pietà.

LEGGI ANCHE: Quando Dio parlò nella notte a Madre Teresa: il grande appello! È rivolto anche a te…

Non disprezzare la mia supplica,

o Madre del verbo,

ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen.