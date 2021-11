Santa Rita. Il miracolo del profumo di rose: l’uomo è guarito dal tumore

La storia di un miracolo di Santa Rita da Cascia

“.. il profumo di rose appartiene a Santa Rita e che lei aveva chiesto la grazia…”

Il profumo di rose di Santa Rita e l’uomo miracolato dal tumore…

Era il luglio del 2008. A mio marito Angelo, allora di anni 42, fu diagnosticato un tumore intra-midollare all’altezza della cervicale.

Il tumore doveva essere rimosso chirurgicamente; l’intervento aveva un’elevata percentuale che potesse provocargli seri danni e lasciarlo paraplegico.

Nel giugno 2011, un’altra brutta notizia: il tumore si era ingrandito.

L’intervento fu fatto il 6 luglio 2011. Dopo 13 ore di sala operatoria, il tumore era stato rimosso senza provocare danni, era di natura benigna.

Il giorno prima dell’intervento ero distesa sul letto, preoccupata e impaurita; improvvisamente, avvertii un profumo di rose ed un bruciore agli occhi.

Non mi spiegavo da dove venisse, chiesi a mia suocera se avesse lei quel profumo, ma mi rispose di no e mi confidò che il profumo di rose appartiene a Santa Rita e che lei aveva chiesto la grazia alla Santa per proteggere Angelo. (Da santaritadacascia.org)