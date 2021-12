Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe: le profezie e la sedia miracolosa. Chiedile una grazia speciale ora!

Supplica a Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe

Una potente orazione per chiedere aiuti speciali dal Cielo..

La santa ebbe il carisma della profezia e avrebbe predetto molti eventi a persone di fede e sacerdoti. Oggi è particolarmente venerata a Napoli, soprattutto dalla popolazione dei Quartieri spagnoli.

La mistica è invocata specialmente dalle donne che desiderano avere un figlio. La piccola chiesa santuario di vico Tre Re, ricavata vicino alla sua casa, è meta di pellegrinaggi continui così come pure la casa convento.

In particolare, all’interno del convento vi è una sedia, ritenuta miracolosa, dove solitamente Maria Francesca sedeva per riposare e trovare sollievo dai dolori della Passione.

Chi vuol chiedere una grazia alla santa, vi si siede e le rivolge una preghiera e questo rituale è particolarmente seguito dalle donne sterili che desiderano il concepimento di un figlio.

Il testo:

Mi congratulo con Voi, o prima Vergine Santa della città di Napoli, gloriosa Santa Maria Francesca, per i copiosi favori dal cielo a Voi compartiti; e vi prego a moltiplicare su di me gli effetti della vostra carità e protezione, con l’ottenermi dal Signore quella grazia, che tanto io desidero (qui si chiede la grazia).

Ed acciocché vi impegnate con le vostre preghiere innanzi a Dio ad ottenermela, io adoro, benedico e ringrazio la SS. Trinità per le tante grazie che vi fece, specialmente con l’avervi, non ancora uscita alla luce, fatta preannunciare con due distinte profezie, qual poi foste una Santa; inoltre adorare Gesù Sacramento fin dal seno materno, adornata di doni e virtù sovrumane, ed onorata dalla sua familiarità e compagnia quasi per tutta la vostra vita, decorandovi di tutti i tratti, della sua Passione, fregiando il vostro cuore di quella somma carità serafica verso Dio ed il prossimo.

Deh adunque o diletta Sposa di Gesù Cristo, se il vostro Sposo tanto vi amò, fatemi sperimentare gli effetti della vostra protezione ora che state alla sua presenza, per trovare la pace del mio cuore nel conseguimento della grazia richiesta.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Prega per noi, Santa Maria Francesca!

Affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo.