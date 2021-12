San Gennaro: il miracolo del 16 dicembre. Oggi il sangue non si è sciolto. Cosa significa?

San Gennaro: oggi, 16 dicembre, nessun “miracolo”!

Oggi il miracolo non è avvenuto: il sangue non si è sciolto..

Questa mattina il sangue non si è sciolto. Nessun miracolo! Il prodigio di oggi dovrebbe avvenire per la ricorrenza dell’intervento di San Gennaro del 16 dicembre 1631 quando salvò Napoli da un’eruzione del Vesuvio.

Quello di dicembre, detto “il miracolo laico”, è il terzo appuntamento dell’anno liturgico con la liquefazione del sangue del vescovo, dopo quello del sabato che precede la prima domenica di maggio e quello del 19 settembre, quest’ultima data è il giorno del martirio del patrono di Napoli e della Campania.

I prodigi di dicembre e di maggio non si ripetono di sovente, a differenza di quello che accade a settembre, ma secondo la tradizione popolare (che non c’entra nulla con la fede in Cristo, ndr) non è di favorevole auspicio per la città e per i partenopei.

