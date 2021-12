Salmi di Davide: un concerto gratuito per la Pace, al Brancaccio di Roma, il 14 dicembre 2021

Il concerto intitolato “Salmi della Pace e della Riconciliazione”, fa parte del Festival dei Salmi di Davide e sarà un evento di alto livello, che promuoverà l’idea della pace nel Mondo, con la partecipazione di artisti eccezionali sia dalla Polonia che dall’estero, sotto il Patrocinio del Presidente del Consiglio Pontificio della Cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi.



Questo Festival ha l’obiettivo di costruire buone e positive relazioni tra le diverse nazioni.



Il concerto previsto per il 14 dicembre 2021, ore 19:30, presso il Teatro Brancaccio, a Roma, sarà un’occasione per celebrare il valore della pace, della riconciliazione, del perdono, dell’amore, della cura verso l’altro, del ringraziamento per la vita, della gioia e del rispetto.



La storia di questo Festival fa riferimento alle relazioni ebraico-cristiane e alle loro sorti, particolarmente durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico, l’esperienza della guerra, del dolore e della sofferenza porta sempre distruzione e morte, quindi è fondamentale non smettere di comunicare, trasmettere ed istruire, perch é la pace sia il valore da preservare.



Il Festival è stato originariamente creato nel 2016 per sottolineare l’importanza dell’inaugurazione del museo, situato a Markowa (Polonia), in ricordo dei polacchi che salvarono ebrei.



Questo concerto, ideato e contestualizzato dalla Fondazione, che ha preso nome della Famiglia Ulma “SOAR”, sarà composto di quattordici brani, che fanno parte dei “Salmi della Pace e della Riconciliazione”, eseguiti dagli artisti che vi prenderanno parte con la partecipazione dell’orchestra sinfonica e del coro. Tra l’altro, si esibiranno alcuni cantanti ebrei di fama mondiale. Il concerto sarà condotto da Magdalena Wolińska-Riedi e Claudio Marchisio, conosciuto ex giocatore di calcio, sarà un testimonial di eccezione.

Vi auguriamo una buona partecipazione!

Per partecipare puoi compilare questo modulo on line attraverso la tua mail e riceverai la risposta dall’Organizzazione con i biglietti numerati. Clicca qui puoi compilare questo modulo on line attraverso la tua mail e riceverai la risposta dall’Organizzazione con i biglietti numerati.