Roberto Mancini, il ct campione d’Europa, crede in Dio: «La Madonna mi è apparsa in sogno»

Roberto Mancini è credente ed è devoto di Medjugorje

Il Ct della nazionale italia, Roberto Mancini, crede nelle apparizioni mariane..

Roberto Mancini, al programma di Pierluigi Diaco “Ti sento”, ha raccontato la sua fede e la sua devozione verso Medjugorje «Credo nelle apparizioni della Madonna», «mi è apparsa in sogno» ha confessato il mister parlando del suo intimo rapporto con la fede ed in particolare con Medjugorje.

«Mi commuovono i bambini o pensare che un bambino possa perdere i genitori da piccolo. Questa è una cosa che mi commuove molto perché penso che non sia giusto. Penso che non sia giusto che un bambino non possa crescere con i propri genitori».

«Io credo…Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli altri veggenti» confessa Mancini.

«Mi avevano parlato di Medjugorje tanti anni fa il nostro parroco di Genova, della Samp… lui andava negli anni quando era impossibile quasi andare, quindi stiamo parlando degli anni ’80, ’82-’83, era quando c’era problemi… Io non l’avevo mai vista, cioè non l’avevo mai conosciuta, eppure prima di andare mi è apparsa in sogno, non ho proprio la minima idea. Non lo so, è stata una cosa veramente stranissima. Poi sono andato e gliel’ho anche detto. Ci siamo parlati diverse volte… Io capisco che ci possano essere persone che non credono in questo, io credo che il pensiero vada rispettato» conclude.