Recita oggi le potenti Litanie a Santa Lucia: ‘patrona della vista’

Recita le potenti Litanie all’amata Santa Lucia

Dio, che ha fatto di Santa Lucia di Siracusa a protettora della visione…

Ecco il testo:

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Dio, Padre Celeste, abbi pietà di noi.

Dio, Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi.

Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi.

Santa Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi.

Dopo le litanie potresti recitare:

Dopo l’invocazione recitare “prega per noi”

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Santa Lucia, vergine della purezza,

Santa Lucia, sorella dei poveri, Santa Lucia, amica dei giovani,

Santa Lucia, che hai ricevuto la Eucaristia nelle catacombe,

Santa Lucia, che hai partecipato alle Sante Messe,

Santa Lucia, che hai ascoltato alla Parola di Dio,

Santa Lucia, che hai praticato il Vangelo di Gesù,

Santa Lucia, modello di preghiera,

Santa Lucia, esempio di umiltà,

Santa Lucia, bellissima esteriormente e interiormente,

Santa Lucia, piena di virtù,

Santa Lucia, illuminata dallo Spirito Santo,

Santa Lucia, distaccata dagli onori del mondo,

Santa Lucia, testimonianza prima dei pagani,

Santa Lucia, che hai pregato davanti alla tomba di Sant’Agata,

Santa Lucia, che hai guarito tua madre,

Santa Lucia, che hai dato la sua verginità a Cristo,

Santa Lucia, consacrata a Dio,

Santa Lucia, devota della Vergine Maria,

Santa Lucia, stella nella tua città,

Santa Lucia, che hai ricevuto il Battesimo con serietà,

Santa Lucia, sorridente per tutti,

Santa Lucia, moglie di Gesù Cristo,

Santa Lucia, ardente l’amore per il Salvatore,

Santa Lucia, che non ha negato alcun favore agli altri,

Santa Lucia, che hai praticato la carità con gioia,

Santa Lucia, che hai distribuito ai poveri,

Santa Lucia, che hai amato Dio sopra ogni cosa,

Santa Lucia, che hai osservato i comandamenti,

Santa Lucia, giglio di purezza,

Santa Lucia, fiore di gentilezza,

Santa Lucia, coraggioso nel martirio,

Santa Lucia, germa in carcere,

Santa Lucia, giovani senza paura davanti ai carnefici,

Santa Lucia, vincitora di tentazioni,

Santa Lucia, che non hai rinnegato la fede in Gesù,

Santa Lucia, che sei fuggita incolume dal fuoco,

Santa Lucia, che hai avuto gli occhi strappati,

Santa Lucia, che hai avuto il collo trafitto dalla spada,

Santa Lucia, gloria di Siracusa,

Santa Lucia, patrona degli occhi,

Santa Lucia, patrona dei ciechi,

Santa Lucia, patrona della nostra visione del corpo,

Santa Lucia, patrona della nostra visione spirituale,

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o’ Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o’ Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Lucia di Siracusa. E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Dio, che ha fatto di Santa Lucia di Siracusa a protettora della visione corporea e spirituale, aiutaci a seguire il suo esempio e le sue virtù, affinché possiamo godere della tua visione celeste nella vita eterna, dove regni con il Figlio e lo spirito Santo. Amen.