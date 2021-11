Questa domenica si abbassano i contagi. Dal super Green pass, all’obbligo vaccinale: le ipotesi

Obbligo vaccinale per alcune categorie

Palazzo Chigi sta valutando se rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie, in primis medici, docenti e forze dell’ordine. Tuttavia, come riporta Il Corriere della Sera, se i numeri del contagio dovessero peggiorare ancora, il governo potrebbe decretare l’imposizione per tutti gli italiani

La durata del certificato verde Sembra ormai certo, invece, che verrà ridotta la validità del Green pass: non più 12 mesi come adesso, ma 9 in modo che il calo della copertura vaccinale, calcolato oltre i 6 mesi dall’ultima dose, venga attutito.