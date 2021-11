Quella croce del perdono nell’antico monastero in Spagna…

In una chiesa all’interno del Monastero di Santa Ana e San José, a Cordoba, Spagna, c’è una croce antica. È l’immagine della Croce del perdono che mostra Gesù crocifisso con il suo braccio desclavato dalla Croce e giù.

Raccontano che un giorno un peccatore andò a confessarsi con il sacerdote sotto questa croce. Come al solito, quando un peccatore era colpevole di un reato grave, questo sacerdote agiva molto strettamente.

Non molto tempo dopo, quella persona è tornata a cadere e dopo aver confessato i suoi peccati, il sacerdote ha minacciato: ‘ ‘ Questa è l’ultima volta che l’ho perdonato “.

Sono passati molti mesi e quel peccatore è andato ad inginocchiarsi ai piedi del sacerdote sotto la croce e ha chiesto nuovamente perdono. Ma quell’occasione, il sacerdote fu chiaro e gli disse: ‘ ‘ Non giocare con Dio, per favore. Non posso permettere che continui a peccare “.