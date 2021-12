Quando Dio parlò nella notte a Madre Teresa: il grande appello! È rivolto anche a te…

Madre Teresa ci invita ad aiutare il prossimo

Una storia incredibile nella vita di Madre Teresa di Calcutta..

Madre Teresa di Calcutta diceva: “Quando una persona muo­re di fame o di dolore, non è perché Dio l’ha trascurata, ma perché non abbiamo fatto nulla per aiutarla. Non siamo stati strumenti del suo amore, non abbiamo saputo riconoscere Cristo sotto l’apparenza di questo uomo derelitto, di questo bambino abbandonato”.

Una volta raccontò: “Un giorno andando per strada incontrai una bambina che tossiva ed era quasi morta dal freddo con un vestito rotto e sporco. Chiedeva l’elemosina con un viso macilento. Tutti passavano evitandola. Quello spettacolo mi irritò e mi fece esclamare interiormente: «Ma, perchè Dio permette questo? Perché non fa qualcosa perché ciò non accada?» Al momento la domanda restò senza risposta.

Ma nella notte, nel silenzio della mia camera udii la voce di Dio che mi diceva: ‘Certo che ho fatto qualcosa per risolvere questi casi, ho creato te’. Allora, forse a noi potrebbe dire lo stesso: ‘Che cosa hai fatto tu per alleviare le sofferenze degli altri? Tu facevi parte della mia provvidenza per aiutare i tuoi fratelli. Compi la tua missione.'”

Madre Teresa: una donna straordinaria

