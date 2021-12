Preghiera di San Massimiliano Kolbe all’Immacolata, da recitare oggi, 8 dicembre 2021, per chiedere una grazia alla Vergine

O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per la sua intercessione concedi anche a noi, a gloria del Tuo Nome, di impegnarci senza riserve al bene dell’umanità per imitare, durante la nostra vita e nell’ora della morte, Cristo Tuo Figlio. Amen.

“Se in questo mondo non ci fossero le croci, non ci sarebbe di che meritarsi il paradiso. Le croci, sia interiori che esteriori, sono indispensabili. Rimaniamo certi che Dio permette ogni cosa in vista di un bene maggiore”. “L’odio non è una forza creativa, lo è solo l’amore […] se il bene consiste nell’amore di Dio ed in tutto ciò che scaturisce dall’amore, il male, nella sua essenza, è una negazione dell’amore”. San Massimiliano Kolbe (1894–1941)

Vergine immacolata,

scelta tra tutte le donne

per donare al mondo il Salvatore,

serva fedele del mistero della Redenzione,

fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù

e seguirlo sul cammino della vita

che conduce al Padre.

Vergine tutta santa, strappaci dal peccato

trasforma i nostri cuori.

Regina degli apostoli, rendici apostoli!

Fa’ che nelle tue sante mani

noi possiamo divenire strumenti docili

e attenti per la purificazione

e santificazione del nostro mondo peccatore.

Condividi con noi la preoccupazione

che grava sul tuo cuore di Madre,

e la tua viva speranza

che nessun uomo vada perduto.

Possa, o Madre di Dio,

tenerezza dello Spirito Santo,

la creazione intera celebrare con te la lode della misericordia e dell’amore infinito.

(San Massimiliano Kolbe )

SOLENNE CONSACRAZIONE ALL’IMMACOLATA DI SAN MASSIMILIANO KOLBE

O Immacolata,

Regina del cielo e della terra,

Rifugio dei peccatori

e Madre nostra amorosissima,

Cui Dio volle affidare

l’intera economia della misericordia,

io, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi,

supplicandoTi umilmente

di volermi accettare tutto e completamente

come cosa e proprietà Tua,

e di fare ciò che Ti piace di me

e di tutte le facoltà della mia anima

e del mio corpo,

di tutta la mia vita, morte ed eternità.

Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso,

senza alcuna riserva, per compiere

ciò che è stato detto di Te:

“Ella ti schiaccerà il capo” (Gn 3,15),

come pure: “Tu sola hai distrutto

tutte le eresie sul mondo intero” (Lit.),

affinché nelle Tue mani immacolate

e misericordiosissime

io divenga uno strumento utile

per innestare e incrementare

il più fortemente possibile la Tua gloria

in tante anime smarrite e indifferenti

e per estendere in tal modo,

quanto più è possibile,

il benedetto regno del SS. Cuore di Gesù.

Dove Tu entri, infatti, ottieni la grazia

della conversione e santificazione,

poichè ogni grazia scorre, attraverso le Tue mani,

dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi.

V. Concedimi di lodarTi , o Vergine santissima.

R. Dammi forza contro i Tuoi nemici.

