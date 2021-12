Preghiera a San Giovanni della Croce, da recitare oggi 14 dicembre 2021, nel giorno della Sua festa

Preghiera potente a San Giovanni della Croce da recitare oggi, 14 dicembre 2021, per chiedere una grazia

Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all’altro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 1563, vestì l’abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), perchè fossero di aiuto alle monache da lei istituite.

Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce. Vari furono gli incarichi entro la riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche confessore-governatore del monastero dell’Incarnazione di Avila. Venne erroneamente incolpato e incarcerato per otto mesi per un incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte delle sue poesie. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda. (Avvenire)

PREGHIERA A SAN GIOVANNI DELLA CROCE

O Dio, che hai guidato San Giovanni della Croce

alla santa montagna che è Cristo,

attraverso la notte oscura della rinuncia e l’amore ardente della croce,

concedi a noi di seguirlo come maestro di vita spirituale,

per giungere alla contemplazione della tua gloria.

(continua dopo il video)

Vuoi recitare la PREGHIERA DI OGGI A SAN GIOVANNI DELLA CROCE INSIEME A NOI? Ecco il video sul canale YouTube ‘Redazione Papaboys’

canale You Tube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche

PREGHIERA A SAN GIOVANNI DELLA CROCE CARMELITANO E DOTTORE DELLA CHIESA O amabilissimo San Giovanni della Croce, anima eccelsa irradiata dalla luce di Dio, proteggi le nostre povere anime, preoccupate dai beni terreni, e insegnaci la via stretta e ardua che conduce al Monte del Signore.

Fa’ che comprendiamo il valore delle realtà divine, e la fragile labilità di tutte le cose umane.

Tu che sei il padre degli spirituali, il patrono dei mistici, il maestro della contemplazione e la guida alle più sublimi forme di orazione, infondi energia e slancio al nostro spirito, affinché, con l’aiuto della grazia impariamo ad amare Dio sulla terra per poi giungere a goderlo eternamente nella patria beata del Regno. Amen .