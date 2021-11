Potente Preghiera di protezione quotidiana con l’immenso potere del Sangue di Gesù

Preghiera di protezione quotidiana con il Sangue di Cristo. Signore Gesù, oggi voglio mettere sotto la tua protezione la mia vita e tutti i miei averi.

Sigillo la mia salvezza con il tuo prezioso Sangue, sigillo i miei sentimenti affinché tutti i miei affetti siano coperti. Sigillo con il tuo Sangue le mie preoccupazioni per essere sicuro di avere la risposta alle mie necessità. Sigillo il mio cuore affinché nessun spirito di rancore, amarezza, tristezza o paura lo affliggano. Io sigillo con il tuo Sangue la mia volontà affinché sia volta sempre a fare il bene, sigillo la mia mente per far entrare solo pensieri che mi portino gioia, pace e io possa cambiare il mio modo di vivere. Sigillo con il tuo Sangue, Signore, il mio corpo affinché abbia la salute, sia protetto dal peccato, dalle malattie, dagli incidenti e dall’adulterio.

Sigillo il mio passato affinché ogni ferita che mi fa ancora del male sia sanata con il tuo Sangue e benedetta. Sigillo il mio presente in modo che tutte le mie attività siano protette dal tuo Sangue benedetto. Sigillo il mio futuro affinché i miei piani, i miei sogni e i miei progetti siano conservati da ogni attacco e influenza del maligno. Sigillo la mia famiglia, i miei cari, le mie amicizie….per metterli tutti sotto la tua protezione Gesù. Sigillo le mie finanze affinché io possa sperimentare sempre la Tua provvidenza nella mia vita. Sigillo i miei debitiper far scappare e sparire chi mi divora. Invoco il tuo sangue prezioso sulla mia bocca e sigillo le mie parole affinché siano solo di benedizione.

Il tuo Sangue prezioso Gesù mi renda invisibile quando si avvicina il nemico e mi permetta di riconoscerlo e sconfiggerlo per l’invocazione del tuo nome. Sigillo tutto il mio essere e mi metto sotto la tua protezione per essere libero da ogni insidia del male. Con il potere del tuo Sangue Gesù spezza e distruggi ogni potestà di interferenza, interazione del maligno e proibisci ogni comunicazione tra gli spiriti. Ti chiedo Gesù di mandare sulla mia casa, sulla mia famiglia e sul mio lavoro lo Spirito Santo di Dio affinché mi accompagni sempre.

Grazie Signore perchè tu sei il guardiano che non dorme mai. Grazie Signore per il tuo Sangue prezioso perchè grazie a lui siamo preservati da ogni male. Il tuo Sangue ci rende invisibili sia benedetto e lodato per sempre . Amen