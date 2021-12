Ottieni grazie e benedizioni da Santa Rita da Cascia. Supplica alla mistica da recitare ora e quando ne hai bisogno

Chiedi una grazia Santa Rita da Cascia ora

“Santa Rita, dal Paradiso, intercedi per tutte le nostre intenzioni…”

Il testo:

Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito.

Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di affanni.

Tu che fosti prescelta da Dio per avvocata dei casi più disperati, impetrami la grazia che ardentemente ti chiedo [chiedere la grazia che si desidera].

Se sono di ostacolo, al compimento dei miei desideri, le mie colpe, ottienimi da Dio la grazia del ravvedimento e del perdono mediante una sincera confessione.

Non permettere che più a lungo io sparga lacrime di amarezza.

O santa della spina e della rosa, premia la mia grande speranza in te, e dovunque farò conoscere le tue grandi misericordie verso gli animi afflitti.

O Sposa di Gesù Crocifisso, aiutami a ben vivere e a ben morire. Amen.

Santa Rita prega per me!

Ricevi “la benedizione della santa”:

canale YouTube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche

Oppure recita:

O’ Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano,

a te mi presento nella gioia di poter essere qui quest’oggi.

Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti

Ti prego di accogliere la mia preghiera.

Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà,

interponendo l’intercessione di S. Rita ancella di pace e di perdono:

per i suoi meriti ascoltami ed esaudiscimi.

Sii benedetto per sempre: Donami pace e sicurezza.

Cara santa Rita, stai a me vicina nel momento del dolore,

ti riconfermo la mia devozione e confido nella tua protezione.

LEGGI ANCHE: Santa Rita ha ascoltato le nostre preghiere! Ecco un’altra testimonianza di fede…

Prega per la piena conversione del mio cuore

perché io possa piacergli sempre con una vita più fervorosa.

Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti:

per questo ripongo in te grande speranza.

Accompagnami, o’ Santa Rita, con la tua benedizione

perché io possa sempre lodare, benedire e ringraziare con te il Signore

per tutto il bene che mi doni. Amen.

Gloria al Padre…