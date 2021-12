Ogni giorno una Lode a Maria, 7 dicembre 2021. S. Maria dei Miracoli a Saronno, prega per noi!

O abisso di bontà, o Madre ineffabile, io grido a Te con tutto l’ardore del mio cuore, con tutta la potenza dei miei sentimenti, con tutta la testimonianza delle mie azioni.

Concedimi la sapienza per giudicare le cose alla luce dell’eternità, la grazia di cercare in Dio unicamente il mio riposo, la forza di non perdermi d’animo sia nelle avversità come nella letizia, la luce per cantare a Dio la lode perfetta della preghiera col salterio delle buone opere.



O Vergine, Meraviglia incomprensibile, che il mio cuore trovi in Dio solo il suo rifugio, perche’ Lui solo e’ la pace vera per l’anima mia.



Amen. Ave Maria!

Da Ogni giorno una lode a Maria , Casa Mariana – Santuario Madonna del Buon Consiglio – Frigento (AV)