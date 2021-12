Ogni Giorno Una Lode a Maria, 20 dicembre 2021. Madonna del Presepio, prega per noi

O Madonna del Presepio, ascoltami!

O Vergine Madre, tutta bella e sfolgorante d’amore, raccogli il gemito del mio cuore, l’umile ossequio della mia vita mentre Ti prego di cercare al tuo Figlio Divino perdono per i miei peccati e misericordia per tutti noi peccatori.

Vergine Madre di Dio, Ti offro le pene per l’espiazione delle mie colpe. Accetta, o dolce Madonna del Presepio, la mia offerta che abbraccia i sentimenti dell’universo in questa notte santa. E si fonde nelle lacrime dei sofferenti, dei poveri, degli esuli, dei deportati, degli esiliati, dei carcerati, degli oppressi.

Tutte queste sofferenze, questi dolori muti e altissimi lamenti ci portano un po’ di luce, un po’ di amore, un po’ di pace.

O Madonna del Presepio, ostensorio di Dio sul mondo, prega per me, prega per noi, prega per tutta l’umanità, o dolce Madre nostra.

Amen. Ave Maria!

Da Ogni giorno una lode a Maria , Casa Mariana – Santuario Madonna del Buon Consiglio