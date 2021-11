Ogni Giorno Una Lode a Maria, 19 novembre 2021. Madonna della Divina Provvidenza, prega per noi

MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

San Juan, Porto Rico – 19 novembre 1950 (incoronazione)

providencia-sanjuanQuesta devozione ebbe origine in Italia nel XIII secolo fu importata a Porto Rico diventandone poi la patrona. La sua immagine è venerata in una cappella nella Cattedrale Metropolitana di San Juan nella capitale portoricana.

Verso la fine del suo mandato come vescovo di San Juan, Porto Rico, Gil Esteve y Tomás ordinò una statua della Madonna della Divina Provvidenza ad uno scultore di Barcellona, in Spagna, dove aveva servito come vicario prima di essere ordinato vescovo, essendo di lei un grande devoto fin dai tempi del seminario. Il 2 gennaio 1853, l’immagine fu esposta alla devozione nella cattedrale.

Nelle mani della Divina Provvidenza volle mettere tutta la sua diocesi, trovandosi davanti la cattedrale in rovina e l’economia della diocesi in condizioni anche peggiori. La fede del Vescovo venne ricompensata e ben presto dette i primi frutti. Nel giro di 5 anni riuscì a ricostruire la chiesa cattedrale, e a istituire il culto e la devozione alla Vergine della Provvidenza.

Preghiera alla Divina Provvidenza per intercessione di Maria

(Testi di preghiere tratti dal “Manuale di preghiere di s. Regola” ad uso delle Piccole Suore della Divina Provvidenza . Ed. anno 1940)

Pater, Ave, Gloria.

O Divina Provvidenza, stendete le vostre benefiche ali su questa povera Famiglia. Assistetela nei suoi bisogni, soccorretela nelle sue necessità spirituali e temporali. O Madre mia, Maria, il Cuore della Divina Provvidenza sta nelle vostre mani; deh! apritelo a nostro vantaggio.

Ave Maria.

Nostra Signora del Sacro Cuor di Gesù, pregate per noi.

Appunto Vi chiamate la Madre della Provvidenza perchè vostro è il Cuor di Gesù. Deh! mostratevi ancora tale con noi.

Ave Maria.

Nostra Signora, ecc.

È innumerevole la moltitudine di coloro che vanno lieti pei doni della Divina Provvidenza ricevuti da Voi; deh! che siamo ancor noi nel numero di questi avventurati da Voi protetti!

Ave Maria,.

Nostra Signora, ecc.