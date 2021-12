Oggi, 9 dicembre 2021, è il 6° giorno della potente novena a Santa Lucia. Prega per noi!

Novena potente a San Lucia: la martire amata

Invoca nella tua vita Santa Lucia, la protettrice della vista…

O gloriosa Santa Lucia, per quell’amore che ebbe per voi il vostro sposo Gesù Cristo, quando con un miracolo vi rese immobile, malgrado tutti gli sforzi dei vostri nemici per trascinarvi in luogo di peccato e di infamia, otteneteci la grazia di non cedere mai alle tentazioni del mondo, del Demonio e della carne, e di combattere i loro assalti con la mortificazione e l’unione con Dio.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Santa Lucia, prega per noi!

Prega per noi, gloriosa Santa Lucia perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, per l’intercessione gloriosa della santa vergine e martire Lucia, perché noi, che festeg­giamo la sua nascita al cielo, possiamo contem­plare con i nostri occhi la tua gloria.

Per Cristo nostro Signore. Amen

La storia di Santa Lucia e una preghiera da recitare insieme

