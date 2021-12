Oggi, 7 dicembre 2021, è il 4° giorno della potente novena a Santa Lucia. Prega per noi!

Novena potente a San Lucia: la martire amata

Invoca nella tua vita Santa Lucia, la protettrice della vista…

O gloriosa Santa Lucia, che rinunciaste in favore dei poveri alla ricca eredità paterna, otteneteci di vivere staccati dai beni del mondo e di aiutare con generosità tutti i fratelli che soffrono.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Santa Lucia, prega per noi!

Prega per noi, gloriosa Santa Lucia perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, per l’intercessione gloriosa della santa vergine e martire Lucia, perché noi, che festeg­giamo la sua nascita al cielo, possiamo contem­plare con i nostri occhi la tua gloria.

Per Cristo nostro Signore. Amen

La storia di Santa Lucia e una preghiera da recitare insieme

