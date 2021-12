Oggi, 5 dicembre 2021, 2° giorno di Novena a Santa Lucia

NOVENA A SANTA LUCIA (dal 4 al 12 dicembre)

1° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, che fin dalla vostra prima età corrispondeste docilmente all’educazione cristiana, che vi diede la piissima madre vostra, otteneteci di apprezzare, fra le tenebre dell’attuale mondo pagano, il gran dono della fede.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

2° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, che meritaste di godere durante le vostre preghiere dell’apparizione di Sant’Agata, ottenete a noi pure di ricorrere con uguale fiducia al patrocinio dei Santi ed al vostro in particolare e godere così gli effetti della vostra intercessione.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

3° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, che rinunciaste in favore dei poveri alla ricca eredità paterna, otteneteci di vivere staccati dai beni del mondo e di aiutare con generosità tutti i fratelli che soffrono.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

4° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, che rinunziando alle nozze terrene, consacraste la vostra verginità allo Sposo celeste, Gesù Cristo, otteneteci di vivere sempre uniti al Signore, seguendo gli insegnamenti del santo Vangelo.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

5° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, per quella fede ammirabile mostrata quando diceste davanti al tiranno che nessuno avrebbe potuto togliervi lo Spirito Santo che abitava nel vostro cuore come un tempio, otteneteci dal Signore di vivere sempre nella sua Grazia e di fuggire tutto quello che potrebbe causarci una perdita così grave.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

6° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, per quell’amore che ebbe per voi il vostro sposo Gesù Cristo, quando con un miracolo vi rese immobile, malgrado tutti gli sforzi dei vostri nemici per trascinarvi in luogo di peccato e di infamia, otteneteci la grazia di non cedere mai alle tentazioni del mondo, del Demonio e della carne, e di combattere i loro assalti con la mortificazione e l’unione con Dio.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

7° giorno.

O gloriosa Santa Lucia che aveste la grazia di prevedere la vittoria della Chiesa dopo le persecuzioni dei primi secoli, otteneteci che la santa Chiesa ed il Papa, fatti ancora oggi segno di terribili lotte, riportino gloriosa vittoria su tutti i nemici di Dio.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

8° giorno.

O gloriosa Santa Lucia per quell’ardente amore che aveste verso Gesù quando sacrificaste la vostra vita, come martire, quando vi furono cavati gli occhi, otteneteci la grazia di un perfetto amore al Signore e di sostenere ogni avversità piuttosto che diventare infedeli al nostro divin Redentore.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

9° giorno.

O gloriosa Santa Lucia, che ora godete in Cielo il volto splendente di Dio, ottenendo grandi grazie a chi vi invoca con fiducia, ottenete a tutti noi non solo la protezione per gli occhi del corpo, ma specialmente la vera luce agli occhi dello spirito.

Gloria al Padre…

Santa Lucia, prega per noi.

Prega per noi, gloriosa Santa Lucia perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo



Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, per l’intercessione gloriosa della santa vergine e martire Lucia, perché noi, che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen

Grafica a cura di Costanza Cavallaro