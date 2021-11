Oggi, 27 novembre 2021, è San Virgilio: il vescovo dei miracoli. Preghiera per chiedere protezione e grazie!

San Virgilio, vescovo: vita e preghiera

San Virgilio di Salisburgo è stato un abate, vescovo e astronomo cattolico.

La sua storia

Era nato in Irlanda da una famiglia di nobili, intorno al 700 d.C.; poco sappiamo della sua infanzia e gioventù. Fu monaco e poi abate di Aghaboe ma anche uno stimato geometra.

Verso il 743 lasciò l’Irlanda per la Francia; si fermò a studiare nel monastero di Quierzy-sur-Oise, presso Laon.

E in quest’occasione viene presentato al nuovo padrone della Francia: Pipino, detto “il Breve” perché è piccoletto, il quale ha messo fine al potere dei sovrani merovingi.

Pipino aveva esteso la sua sovranità anche alla Baviera e a parte dell’Austria, e vuole fare di Virgilio il vescovo di Salisburgo.

Lui accetta subito. Anzi, comincia a fare il vescovo ancora prima di essere consacrato. Ma lì sul posto viene subito combattuto come abusivo da chi non gradisce il suo dinamismo e il suo rigore (sembra che debba poi correre a Roma per la consacrazione).

Lavora a Salisburgo e nelle campagne come in Irlanda, su due priorità: istruzione religiosa e soccorso ai poveri. E usa le sue solite forze di prima linea: i monaci, specialmente quelli di Innichen (San Candido, Alto Adige) e del Kremsmünster, in diocesi di Linz.

L’efficacia del suo lavoro è documentata dal fatto più convincente: lui, il forestiero accolto con diffidenza, ora è richiesto da tante parti; città e paesi vogliono i suoi missionari.

La morte e il culto

A Salisburgo fa costruire la cattedrale, centro solenne e stabile di una comunità che va facendosi adulta. E quando muore, viene sepolto lì, con grandi onoranze. Onorato e poi dimenticato.

Quattrocento anni circa dopo la morte, un incendio distrugge la cattedrale: e, negli scavi per la ricostruzione, ecco emergere la sua bara. È come se Virgilio fosse appena morto: si diffondono voci di miracoli, si raduna gente in preghiera.

La figura del vescovo d’Irlanda riemerge dal silenzio: se ne richiede la canonizzazione.

Nel 1230 il processo canonico incomincia, si raccolgono le testimonianze da mandare a Roma e nel 1233, Gregorio IX proclama santo il vescovo Virgilio.

Solo nel 1740 il suo nome sarà accolto nel Martirologio romano.

(Fonte santiebeati.it – Autore: Domenico Agasso)

Preghiera a San Virgilio

Glorioso San Virgilio oggi ti eleggo

a mio speciale patrono:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

