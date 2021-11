Oggi, 24 novembre 2021, ricordiamo i Santi Martiri Vietnamiti: recita la preghiera per invocare grazie e protezione

Santi Martiri Vietnamiti: storia e preghiera

Sant’Andrea Dung Lac, sacerdote, e i martiri vietnamiti vengono ricordati dalla Chiesa Cattolica al 24 novembre di ogni anni.

Il Vietnam e il cattolicesimo

La storia della fede cattolica in Vietnam, iniziò nel secolo XVI con padre Alessandro de Rhodes, un missionario francese, lui è considerato il primo apostolo di questa giovane Chiesa asiatica, allora divisa un tre distinte regioni: Tonchino, Annam e Cocincina.

Ma dal 1645 quando padre de Rhodes fu espulso, ci fu tutto un sopravvenire di persecuzioni, alternate da periodi di pace, in cui i missionari di varie Congregazioni si stabilizzavano nelle regioni, rincuorando i fedeli e soprattutto istituendo le ‘Case di Dio’ per la formazione del clero locale e dei catechisti.

Si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che provocarono l’uccisione di circa 130 mila fedeli.

La persecuzione toccò il suo acme sotto il regno di Tu-Duc (1847-1883), il quale profondamente avverso alla politica coloniale francese, odiava tutto ciò che fosse europeo, non distinguendo la politica dalla religione; stabilì che chi collaborava alla cattura di un missionario riceveva 300 once d’argento, mentre il missionario, dopo avergli spaccato il cranio, doveva essere gettato nel fiume.

Ai catechisti vietnamiti veniva impresso a fuoco sul volto la scritta: «Falsa religione». I semplici fedeli avevano salva la vita solo se calpestavano la croce; altrimenti subivano supplizi di ogni genere inventati con fantasia feroce. In ogni caso, i nuclei familiari cristiani venivano smembrati e i congiunti erano deportati in regioni diverse, privati di ogni proprietà e di ogni legame religioso. Nel 1988 vari gruppi di martiri vietnamiti, beatificati dai precedenti pontefici, sono stati unificati in un solo gruppo e canonizzati da papa Giovanni Paolo II che li ha anche dichiarati «Patroni del Vietnam».

Vi sono compresi: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e una mamma). A rappresentarli tutti, il Messale Romano nomina Andrea Dung-Lac, prima catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una particolare devozione. Di un altro martire (Paolo Le-Bao-Tinh) il Breviario riporta oggi un brano di lettera dove si legge: «In mezzo a questi tormenti, che di solito piegano e spezzano gli altri, per la grazia di Dio sono pieno di gioia e letizia perché non sono solo, ma Cristo è con me».

La storia di Andrea Dung – Lac

Il capolista dei 117 martiri è Andrea Dung-Lac prima fu catechista e poi sacerdote vietnamita.

Nacque nel 1795 da genitori pagani ma così poveri che se ne disfecero volentieri vendendolo ad un catechista, visse alla missione di Vinh-Tri, dove fu battezzato, istruito e diventando anche catechista; continuò gli studi teologici e il 15 marzo 1823 fu consacrato sacerdote, nominato parroco in varie zone, alla fine fu arrestato più volte durante la persecuzione del re Minh-Manh, ogni volta fu riscattato presso i mandarini, dai cristiani locali, continuando, pericolosamente per lui, l’apostolato fra i fedeli e amministrando i sacramenti.

Arrestato ancora una volta il 10 novembre 1839 dal sindaco di Ké-Song, fu rilasciato dietro il pagamento di 200 pezze d’argento raccolte fra i cristiani, ma mentre attraversava il fiume in barca per allontanarsi, ebbe delle difficoltà per cui fu aiutato a scendere a terra sull’altra sponda; chi l’aiutò era il segretario del prefetto che riconosciutolo esclamò: “Ho preso un maestro di religione!”.

Condotto nella prigione di Hanoi il 16 novembre 1839, fu sottoposto a snervanti interrogatori e invitato più volte ad apostatare e calpestare la croce, ma essendo restato fermo nella sua fede venne condannato alla decapitazione, sentenza eseguita il 21 dicembre 1839. È stato posto come capolista nel calendario liturgico, sia per il culto che gode nel suo Paese, sia per l’esempio luminoso dato durante la sua vita.

L’elenco dei 117 santi martiri in base alle date di martirio:

Gli altri 116 santi martiri hanno ognuno una storia edificante del loro martirio, che si è compiuta in luoghi e date diverse.

Francesco Gil De Federich De Sans, sacerdote Domenicano

Matteo Alonso de Leciñana y Alonso, sacerdote Domenicano

+ 22 gennaio 1745

Vincenzo Le Quang Liem, sacerdote Domenicano

Giacinto Castañeda Puchasóns, sacerdote Domenicano

+7 novembre 1773

Emanuele Nguyen Van Trieu, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+17 settembre 1798

Giovanni Dat, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 28 ottobre 1798

Pietro Le Tuy, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 11 ottobre 1833

Francesco Isidoro Gagelin, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 17 ottobre 1833

Paolo Tong Viet Buong, laico del Vicariato Apostolico della Cocincina

+ 23 ottobre 1833

Andrea Tran Van Trong, laico del Vicariato Apostolico della Cocincina

+ 28 novembre 1835

Giuseppe Marchand, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 30 novembre 1835

Giovanni Carlo Cornay, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 20 settembre 1837

Francesco Saverio Can, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 20 novembre 1837

Domenico Henares de Zafra Cubero, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico Ausiliare del Tonchino Orientale

Francesco Do Minh Chieu, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale e catechista

+ 25 giugno 1838

Vincenzo Do Yen, sacerdote domenicano, martire

+ 30 giugno 1838

Giuseppe Nguyen Dinh Uyen, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale, catechista e Terziario Domenicano

+ 4 luglio 1838

Clemente Ignacio Delgado Cebrián, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico del Tonchino Orientale

+ 12 luglio 1838

Pietro Nguyen Ba Tuan, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale

+ 15 luglio 1838

Domenico Nguyen Van Hanh (Dieu), sacerdote Domenicano

Bernardo Vu Van Due, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale

+ 1 agosto 1838

Giacomo Do Mai Nam, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Antonio Nguyen Dich, laico sposato

Michele Nguyen Huy My, laico

+ 12 agosto 1838

Giuseppe Dang Dinh (Nien) Vien, sacerdote

+ 21 agosto 1838

Pietro Nguyen Van Tu, sacerdote Domenicano

Giuseppe Hoang Luong Canh, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale, catechista e Terziario Domenicano

+ 5 settembre 1838

Francesco Jaccard, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

Tommaso Tran Van Thien, seminarista del Vicariato Apostolico della Cocincina

+ 21 settembre 1838

Pietro Dumoulin Borie, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere e vicario apostolico del Tonchino Occidentale

Pietro Vo Dang Khoa, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Vincenzo Nguyen The Diem, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 24 novembre 1838

Paolo Nguyen Van My, laico e catechista

Pietro Truong Van Duong, laico e catechista

Pietro Vu Van Truat, giovane laico e catechista

+ 18 dicembre 1838

Domenico Tuoc, sacerdote Domenicano

+ 2 aprile 1839

Agostino Phan Viet Huy, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale

Nicola Bui Duc The, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale

+ 12 giugno 1839

Domenico Nicola Dinh Dat, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale

+ 18 luglio 1839

Tommaso Dinh Viet Du, sacerdote Domenicano

Domenico Nguyen Van Xuyen, sacerdote Domenicano

+ 26 novembre 1839

Francesco Saverio Ha Trong Mau, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale, catechista e Terziario Domenicano

Domenico Bui Van Uy, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale; catechista e Terziario Domenicano

Agostino Nguyen Van Moi, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale e Terziario Domenicano

Tommaso Nguyen Van De, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale e Terziario Domenicano

Stefano Nguyen Van Vinh, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale e Terziario Domenicano

+ 19 dicembre 1839

Andrea Dung Lac, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Pietro Truong Van Thi, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 21 dicembre 1839

Paolo Pham Khac Khoan, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Giovanni Battista Dinh Van Than, laico e catechista

Pietro Nguyen Van Hieu, laico e catechista

+ 28 aprile 1840

Giuseppe Do Quang Hien, sacerdote Domenicano

+ 9 maggio 1840

Luca Vu Ba Loan, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 5 giugno 1840

Tommaso Toan, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Orientale, catechista e Terziario Domenicano

+ 27 giugno 1840

Pietro Nguyen Khac Tu, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale e catechista

Antonio Nguyen Huu (Nam)Quynh, laico del Vicariato Apostolico della Cocincina

+ 10 luglio 1840

Domenico Trach, sacerdote Domenicano

+ 18 settembre 1840

Giuseppe Nguyen Dinh Nghi, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Paolo Nguyen Ngan, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Martino Ta Duc Thinh, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Martino Tho, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

Giovanni Battista Con, laico del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 8 novembre 1840

Simone Phan Dac Hoa, medico, sindaco e padre di famiglia

+ 12 dicembre 1840

Agnese Le Thi Thanh (De), madre di famiglia

+ 12 luglio 1841

Pietro Khanh, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 12 luglio 1842

Matteo Le Van Gam, laico sposato

+ 11 maggio 1847

Agostino Schoeffler, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 1 maggio 1851

Giovanni Ludovico Bonnard, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 1 maggio 1852

Filippo Phan Van Minh, sacerdote del Vicariato Apostolico della Cocincina Occidentale

+ 3 luglio 1853

Giuseppe Nguyen Van Luu, laico e catechista

+ 2 maggio 1854

Andrea Nguyen Kim Thong (Nam Thuong), laico e catechista

+ 15 luglio 1855

Lorenzo Nguyen Van Huong, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 13 febbraio 1856

Paolo Le Bao Tinh, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 6 aprile 1857

Michele Ho Dinh Hy, laico sposato

+ 22 maggio 1857

Pietro Doan Van Van, laico e catechista

+ 25 maggio 1857

Giuseppe Maria Díaz Sanjurjo, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico del Tonchino Occidentale

+ 20 luglio 1857

Giuseppe Melchiorre García-Sampedro Suárez, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico ausiliario del Tonchino Occidentale

+ 28 luglio 1858

Francesco Tran Van Trung, laico

+ 6 ottobre 1858

Domenico Mau, sacerdote Domenicano

+ 5 novembre 1858

Domenico Phạm Trọng (An) Kham, laico sposato e Terziario Domenicano

Giuseppe Pham Trong Ta, laico sposato e Terziario Domenicano

Luca Pham Trong (Cai) Thin, laico sposato, figlio di Domenico Pham e Terziario Domenicano

+ 13 gennaio 1859

Paolo Le Van Loc, sacerdote del Vicariato Apostolico della Cocincina Occidentale

+ 13 febbraio 1859

Domenico Cam, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino e membro della Fraternità Sacerdotale Domenicana

+ 11 marzo 1859

Paolo Hanh, laico

+ 28 maggio 1859

Pietro Doan Cong Quy, sacerdote del Vicariato Apostolico della Cocincina Occidentale

Emanuele Le Van Phung, laico sposato

+ 31 luglio 1859

Tommaso Khuong, sacerdote del Vicariato Apostolico del Tonchino Centrale e membro della Fraternità Sacerdotale Domenicana

+ 30 gennaio 1860

Giuseppe Le Dang Thi, laico sposato del Vicariato Apostolico della Cocincina Occidentale

+ 24 ottobre 1860

Pietro Francesco Néron, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 3 novembre 1860

Giovanni Teofane Vénard, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere

+ 2 febbraio 1861

Pietro Nguyen Van Luu, sacerdote del Vicariato Apostolico della Cocincina Occidentale

+ 7 aprile 1861

Giuseppe Tuan (Hoan), sacerdote Domenicano

+ 30 aprile 1861

Giovanni Doan Trinh Hoan, sacerdote del Vicariato Apostolico della Cocincina Settentrionale

Matteo Nguyen Van Dac (Phuong), laico sposato

+ 26 maggio 1861

Girolamo Hermosilla Aransáez, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico del Tonchino Occidentale

Valentino Berrio Ochoa De Arizti, sacerdote Domenicano e Vicario Apostolico del Tonchino Centrale

Pietro Giuseppe Almató Ribera Auras, sacerdote Domenicano

+ 1 novembre 1861

Stefano Teodoro Cuenot, sacerdote della Società Parigina Missioni Estere e Vicario Apostolico della Cocincina

+ 14 novembre 1861

Giuseppe Nguyen Duy Khang, laico, catechista e Terziario Domenicano

+ 6 dicembre 1861

Giuseppe Tuan, padre di famiglia

+ 7 gennaio 1862

Lorenzo Ngon, laico sposato

+ 22 maggio 1862

Giuseppe Tuc, giovane laico

+ 1 giugno 1862

Domenico Ninh, laico

+ 1 giugno 1862

Domenico Toai, laico sposato

Domenico Huyen, laico sposato

+ 5 giugno 1862

Pietro Thuan, laico sposato

Pietro Dung, laico

Vincenzo Duong, laico sposato

+ 6 giugno 1862

Domenico Nguyen, laico sposato

Andrea Tuong, laico

Domenico Nhi, laico

Domenico Mao, laico sposato

Vincenzo Tuong, laico

+ 16 giugno 1862

Pietro Da, laico sposato

+ 17 giugno 1862

Preghiere ai martiri vietnamiti

O Dio, origine e fonte di ogni paternità, che hai reso fedeli alla croce del tuo Figlio fino all’effusione del sangue, i santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri, per la loro comune intercessione fa’ che diventiamo missionari e testimoni del tuo amore fra gli uomini, per chiamarci ad essere tuoi figli.

Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Oppure:

Gloriosi martiri oggi vi eleggo

a miei speciali patroni:

sostenete in me la Speranza,

confermatemi nella Fede,

rendetemi forte nella Virtù.

Aiutatemi nella lotta spirituale,

ottenetemi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con voi

la Gloria Eterna. Amen.