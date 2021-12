Oggi, 18 dicembre 2021, è la festa di San Malachia: è l’uomo della ‘profezia’ sul papa e la fine del mondo

San Malachia, profeta: vita e preghiera

San Malachia è l’ultimo dei profeti minori dell’Antico Testamento. È l’autore del Libro di Malachia ed è molto conosciuto per le presunte profezie sulla fine del mondo che circonalo in rete..

La sua storia

Poco conosciamo della sua vita, probabilmente faceva parte della tribù di Zabulon e nacque a Sofa; visse certamente dopo l’esilio babilonese (538 a.C.), durante la dominazione persiana.

Viene considerato l’ultimo dei profeti minori della Bibbia, che gli ebrei chiamano per questo “Sigillo dei profeti”.

Il libro

Il libro di Malachia si compone di sei brani e tratta dei problemi morali relativi alla comunità ebraica. Agli ebrei, che erano reduci dalla prigionia babilonese, il profeta rimprovera le lamentele contro la Provvidenza di Dio, stimolandola a pentirsi.

Egli mette in evidenza “l’elezione” d’Israele, che non è solo un privilegio onorifico di Dio, ma comporta degli obblighi, come ogni dono divino. Rimprovera i sacerdoti che trascurano e offendono la dignità di Iahweh e del culto a Lui dovuto.

Egli è intransigente e condanna i matrimoni misti e difende la indissolubilità del matrimonio.

Il libro del profeta termina con una visione escatologica (cioè quello che seguirà alla vita terrena e alla fine del mondo), annuncia la venuta del messaggero di Dio, che farà una cernita dei buoni nel suo popolo; in questa profezia si può prefigurare la venuta di Giovanni Battista.

I Padri della Chiesa sono concordi nel vedere in Malachia il preannunzio profetico del sacrificio della Messa, con Gerusalemme che perde il titolo di “luogo dove bisogna adorare”, e Gesù che istituisce il rito eucaristico per tutta l’umanità.

Nel libro di Malachia, è notevolmente diffuso anche il senso dell’immutabile giustizia di Dio e dell’universalità della vera religione.

Per quanto riguarda la profezia sul papa e sulla fine del mondo attribuita al santo del giorno si tratta di un falso storico e non merita alcun credito.

(Fonte www.santiebeati.it – Autore: Antonio Borrelli)

Preghiera a San Malachia

San Malachia oggi ti eleggo

a mio speciale patrono:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

La profezia sul Coronavirus, è vera?

