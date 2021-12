Oggi, 16 dicembre 2021, è la Madonna del Nuovo Avvento: ecco la potente preghiera da recitare per invocarla con forza

Madonna del Nuovo Avvento: tanto amata in America

Questa titolo mariano è nato negli anni ’90 grazie al vescovo di Denver che ha voluto iniziare una novena che durasse nove anni in onore della Santa Vergine per giungere al nuovo millennio.

Preghiera alla Madonna del Nuovo Avvento

O Signora e Madre di Colui che era ed è e che viene, l’alba della Nuova Gerusalemme, Ti invochiamo ardentemente, portaci la tua intercessione in modo da vivere in amore con la Chiesa, corpo mistico di Cristo, per stare in piedi nel buio di questo mondo come icona di fuoco della Nuova Gerusalemme.

Vi chiediamo di ottenere per noi questa misericordia per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e Signore, che vive e regna con il Padre nello Spirito Santo, Dio trino ed uno, nei secoli dei secoli. Amen.

Inizia oggi la Novena di Natale

