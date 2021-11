Novena all’Immacolata Concezione, è il 3° giorno. Preghiera per chiedere grazie, 1 dicembre 2021

Questo mercoledì 1 dicembre 2021 recita il 3° giorno della Novena all’Immacolata Concezione

Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente.

Ottienimi un cuore semplice che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze: un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione; un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male.

INVOCAZIONE ALL’IMMACOLATA

Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. Amen.

Formami un cuore dolce e umile che ami senza esigere di essere riamato; un cuore grande e indomabile così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare; un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo grande amore con una piaga che non rimargini se non in Cielo.

RECITIAMO 3 Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.

PREGHIERA CONCLUSIVA DEL 3° GIORNO

Santa Vergine Maria, alla tua scuola Bernadette è entrata in relazione con la Santissima Trinità grazie al segno della croce. Invitandola alla preghiera e alla penitenza per i peccatori le hai comunicato la gioia della salvezza. Le hai rivelato la bellezza del tuo cuore purissimo dicendole: “Io sono l’Immacolata Concezione”.

Questo periodo dell’Avvento ci invita a pregare con più fervore per accogliere il Salvatore. Insieme a Bernadette, guardiamo a te mentre il mondo attraversa un tempo di prova. Intercedi per i nostri malati e per coloro che se ne prendono cura. Prega per coloro che soffrono a causa dell’isolamento, della paura o dell’insicurezza. Veglia sulla Chiesa di tuo Figlio, su ciascuno di noi, su coloro che non possono partecipare ai Sacramenti.

Insegnaci ad essere docili come te alla volontà del Padre. Nella speranza che la Vita trionfi sulla morte, vogliamo cantare con te, d’ora in poi, la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Novena Immacolata Concezione