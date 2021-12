Novena alla Madonna di Loreto. Oggi, sabato 4 dicembre 2021, è il 4° giorno di preghiera

Novena alla Vergine Santa di Loreto

Invoca la Madonna di Loreto con la potente preghiera…

Il testo:

Vergine Lauretana, nel salutarti con filiale devozione amo ripetere le parole dell’Arcangelo Gabriele ed anche le tue: “Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te».

“Grandi cose ha compiuto in me l’Onnipotente”. Vergine Lauretana, la tua casa è dimora di luce e di carità, ottieni per me la luce vera e la carità piena.

Ottieni che la pace pervada il mio spirito talora inquieto e timoroso, che l’amore riempia la mia vita e s’irradi tutt’intorno.

Prolunga, o Maria, questo momento di serena gioia, difendimi nelle tentazioni e in ogni altra difficile prova. Con la tua materna protezione ti prego di farmi giungere alla casa del Padre dove Tu siedi Regina.

LEGGI ANCHE: La scienza non ha parole. Carolina è guarita: il miracolo dalla Madonna di Loreto…

Recita per sette volte l’Ave Maria:

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.