Natuzza Evolo appariva con le bilocazioni in tutto il mondo. Un uomo è stato guarito in ospedale.

Il fenomeno mistico delle bilocazioni di Natuzza Evolo

Mamma Natuzza riusciva ad apparire anche in zone lontanissime…

Un dono straordinario

Natuzza Evolo, in bilocazione, riusciva a raggiungere anche persone molto lontane; ci sono bilocazioni documentate anche in Australia e negli Stati Uniti.

Appariva alle persone e parlava con loro in momenti di difficoltà di vario tipo, come per esempio la malattia, e riusciva a consolare questa gente. La bilocazione aveva sempre uno scopo, di natura spirituale ma spesso anche “materiale”, come la guarigione dalla malattia, anche grave, o per impedire qualche cosa di sbagliato, per esempio il suicidio.

Alcune persone vedevano Natuzza come una persona viva e vera e riuscivano a parlare con lei. Spesso Natuzza ricordava loro dove si fossero incontrati, dando le prove di tali incontri. Ci sono persone che, senza conoscere Natuzza, sono state visitate da lei: tra loro, un uomo gravemente malato in un ospedale di Palermo, che si è visto arrivare presso il suo letto una donna minuta con le mani giunte come in preghiera.

Quando la donna è uscita dalla stanza, sua moglie l’ha seguita ma poi l’ha vista sparire nel corridoio senza uscita. Dopo questa misteriosa visita, l’ammalato cominciò a guarire rapidamente, tra lo stupore dei medici.

Successivamente, quando quell’ammalato si era ormai ristabilito, vide la foto di Natuzza sul giornale e riconobbe in lei la donna che l’aveva visitato.

(Fonte la nuovabq.it – Wlodzimierz Redzioch)

Le sue straordinarie parole: “I giovani sono buoni lo dice sempre Gesu”

