Medjugorje. Nel cielo appare un segno incredibile: sembra la ‘Vergine Santa’

Medjugorje: un nuovo segno dal Cielo? Ecco cosa è accaduto qualche mese fa…

Sembra disegnarsi la forma di una Madonnina

Puoi invocare la Madonna così:

O Madre mia, Madre di bontà, d’amore e di misericordia, Ti amo infinitamente e Ti offro me stessa. Per mezzo della Tua bontà, del Tuo amore e della Tua grazia, salvami.

Io desidero essere Tua. Io Ti amo infinitamente, e desidero che Tu mi custodisca. Dal profondo del mio cuore Ti prego, Madre di bontà, dammi la Tua bontà.

Fa’ che per mezzo di essa io acquisti il Paradiso. Io Ti prego per il Tuo amore infinito, di donarmi le grazie, affinché io possa amare ogni uomo, come Tu hai amato Gesù Cristo. Ti prego affinché Tu mi dia la grazia di essere misericordiosa verso di Te.

Ti offro me stessa totalmente e desidero che Tu segua ogni mio passo. Perché Tu sei piena di grazia. E desidero che io non me ne dimentichi mai. E se per caso io perdessi la grazia Ti prego di restituirmela. Amen.

Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 19 aprile 1983

Ecco l’incredibile video:

