Medjugorje. Messaggio del 25 novembre 2021: Triduo di preghiera in attesa delle parole della Gospa, 1° giorno

Medjugorje: triduo di preghiera in attesa del 25 Novembre

Triduo di preghiera in attesa delle parole della Madonna di Medjugorje per noi

Come attendere il messaggio della Gospa a Medjugorje del 25 del mese?

Abbiamo pensato di creare un triduo di preghiera, da recitare ogni giorno (per tre giorni) in attesa delle parole della Vergine ai veggenti.

Invochiamo Gesù

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per noi.

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati.

Sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo.

Gesù, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore.

Noi tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuore.

Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore. Bussa continuamente.

Fa’, o buon Gesù, che Ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua passione sofferta per noi. Amen.

Preghiera alla Madonna di Medjugorje

Preghiera dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983

O Madre mia, Madre di bontà, d’amore e di misericordia, Ti amo infinitamente e Ti offro me stessa. Per mezzo della Tua bontà, del Tuo amore e della Tua grazia, salvami. Io desidero essere Tua.

Io Ti amo infinitamente, e desidero che Tu mi custodisca. Dal profondo del mio cuore Ti prego, Madre di bontà, dammi la Tua bontà. Fa’ che per mezzo di essa io acquisti il Paradiso. Io Ti prego per il Tuo amore infinito, di donarmi le grazie, affinché io possa amare ogni uomo, come Tu hai amato Gesù Cristo.

Ti prego affinché Tu mi dia la grazia di essere misericordiosa verso di Te. Ti offro me stessa totalmente e desidero che Tu segua ogni mio passo. Perché Tu sei piena di grazia. E desidero che io non me ne dimentichi mai.

E se per caso io perdessi la grazia Ti prego di restituirmela. Amen.

MARIA, REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI!

La testimonianza choc di don Marco

