Medjugorje. La Madonna: ‘La realizzazione del mio piano..’. Messaggi e Preghiera per oggi, 2 dicembre 2021

Medjugorje: ascoltiamo gli appelli della Madonna

Avviciniamoci al Natale anche con le parole della Madonna di Medjugorje

Messaggio 22 Giugno 2004

Cari figli, io chiamo ciascuno di voi in modo particolare. Cari figli, chiamo tutti voi in questo tempo di grazia. Ecco perché sto invitando tutti voi a pregare. Pregate in questo tempo per essere aperti allo Spirito Santo.

Io sto invitando specialmente questa parrocchia che ho scelto a rispondere in modo speciale alla mia chiamata e a rinnovare i miei messaggi.

Cari figli, vostra Madre pregherà con voi e anche voi, cari figli, pregate con me, vostra Madre per la realizzazione del mio piano, del mio piano per la pace.

Messaggio 25 Novembre 2020

Cari figli! Questo è il tempo dell’amore, del calore, della preghiera e della gioia. Pregate, figlioli, affinché Gesù Bambino nasca nei vostri cuori.

Aprite i vostri cuori a Gesù che si dona a ciascuno di voi. Dio mi ha inviato per essere gioia e speranza in questo tempo e io vi dico: senza Gesù Bambino non avete né la tenerezza né il sentimento del Cielo, nascosti nel Neonato. Perciò, figlioli, lavorate su voi stessi.

Leggendo la Sacra Scrittura, scoprirete la nascita di Gesù e la gioia dei primi giorni che Medjugorje ha donato all’umanità. La storia sarà vera, ciò che anche oggi si ripete in voi e attorno a voi.

Lavorate e costruite la pace attraverso il sacramento della confessione. Riconciliatevi con Dio, figlioli, e vedrete i miracoli attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Preghiera a Maria

E’ una Dolce Musica per le orecchie dire:

Ti saluto, o Madre!

E’ un Dolce Canto ripetere:

Ti saluto, o Madre!

Tu mia Delizia,

mia Diletta Speranza,

mio Casto Amore.

Se il mio spirito

oppresso e tormentato dalle passioni

soffre per il fratello doloroso della tristezza e del pianto;

se vedi il Tuo figlio sopraffatto dall’ infelicità,

o Vergine Maria, piena di Grazia,

fà che trovi riposo nel Tuo abbraccio Materno.

Ma, ahimè,

l’ ultimo giorno rapidamente si avvicina.

Scaccia il maligno negli abissi infernali

e resta, Cara Madre, accanto al Tuo figlio

oppresso dagli anni e dagli errori.

Con tocco gentile, copri le stanche pupille

e consegna dolcemente a Dio l’ anima che torna a Te. Amen.

(Papa Leone XIII)

La Madonna chiede aiuto alle famiglie…

