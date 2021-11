Medjugorje, c’è il nuovo visitatore apostolico: Papa Francesco nomina l’arcivescovo Cavalli

Papa Francesco nomina un nuovo visitatore per la parrocchia di Medjugorje

Si tratta di un incarico esclusivamente pastorale che non entra nella questione della veridicità o meno delle apparizioni mariane

Papa Francesco ha nominato come nuovo visitatore apostolico a carattere speciale per la Parrocchia di Medjugorje, a tempo indeterminato e ad nutum Sanctae Sedis, l’arcivescovo Aldo Cavalli, finora nunzio apostolico nei Paesi Bassi e rappresentante permanente presso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

La nomina arriva dopo la scomparsa dell’arcivescovo polacco Henryk Hoser, morto il 13 agosto scorso all’età di 78 anni, che dal 2018 ricopriva questo incarico.

Ricordiamo che nel maggio 2019, il Santo Padre, ha autorizzato i pellegrinaggi a Medjugorje, che dunque da allora possono essere ufficialmente organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie e non più soltanto in forma privata.