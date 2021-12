Madre Teresa e il miracolo del quadro di San Giuseppe ‘rovesciato’

Sembra incredibile la storia che stiamo per raccontare, ma riguarda Madre Teresa, la santa dei poveri, e soprattutto l’inizio della sua vita di apostola di Gesù.

La devozione di Madre Teresa a San Giuseppe, per fiducia ed affidamento, ricorda molto quella attuale di Papa Francesco.

Diceva madre Teresa di Calcutta: confidiamo nella potenza del nome di Gesù ed anche nel potere d’intercessione di san Giuseppe.

Agli inizi della nostra congregazione, ci sono stati dei momenti in cui non avevamo nulla. Un giorno di grande necessità, prendemmo un quadro di san Giuseppe e lo mettemmo all’ingiù. Questo ci ricordava che dovevamo chiedere la sua intercessione. Quando ricevevamo qualche aiuto il quadro tornava nella posizione corretta.

Un giorno un sacerdote voleva stampare delle immagini per stimolare ed accrescere la devozione a san Giuseppe. Venne a trovarmi per chiedermi dei soldi ma io avevo solamente una rupia in tutta la casa.

Dubitai per un attimo se dargliela o no, ma alla fine gliela consegnai. Quella stessa notte tornò e mi portò una busta piena di soldi: 100 rupie. Qualcuno l’aveva fermato per strada e gli aveva dato quel denaro per madre Teresa.

