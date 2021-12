Madonna della Salute, novena per chiedere protezione e guarigione in questi tempi di malattia

Puoi recitare in questo tempo per 9 giorni la Novena alla Madonna della salute, per chiedere protezione e guarigione in questi tempi di malattia

LA STORIA

Dopo che a Venezia fu portata la peste anche se l’ambasciatore Mantovano fu subito isolato fu costruita questa Basilica e gli fu assegnato il nome di Madonna della Salute, nel secoli a venire sono state dedicate molte novene e preghiere di ogni genere alla vergine con testimonianze di guarigioni spontanee.

Questa preghiera alla Vergine è molto potente per via delle numerose testimonianze e come una novena va ripetuta per nove giorni consecutivi, ovviamente è la fede che può far avere una Grazia perché una preghiera forzata o detta solo per ricevere qualcosa in cambio è solo un susseguirsi di parole vuote.

1- Vergine santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della salute, perché in ogni tempo hai lenito le umane infermità: ti prego di ottenere a me e ai miei cari la sanità del corpo o almeno la forza di sopportare le sofferenze in unione ai patimenti di Cristo Redentore.

Salute degli infermi, prega per noi.

2- Vergine santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle spirituali, ti prego di liberare l’anima mia e di tutti i miei cari da ogni colpa, per poter essere sempre degni dell’amicizia e della grazia di Dio.

Salute degli infermi, prega per noi.

3- Vergine santissima, che concedi ai tuoi devoti la bella sorte di conseguire la salute eterna, prendi nelle tue mani la causa dell’anima mia e fa’ che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo.

Salute degli infermi, prega per noi.