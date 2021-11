L’ultimo messaggio di Medjugorje: la Madonna è stata inviata in soccorso del mondo intero

Medjugorje: Maria è messaggera di Misericordia

La riflessione di Padre Livio Fanzaga sull’ultimo messaggio di Medjugorje

Leggiamo:

Cari amici, la particolarità di questo messaggio è l’espressione “tempo di misericordia”, con la quale la Madonna indica questa tappa della Storia della salvezza caratterizzata da un mondo sempre più lontano da Dio e immerso nella palude del peccato.

La Madre ci ha ammonito perché abbiamo “rifiutato la fede e la Croce”, ritornando al paganesimo e all’idolatria. Ma proprio nel momento del nostro più grande smarrimento, ecco che Dio l’ha inviata per chiamarci alla conversione e a prenderci per mano sulla via della salvezza.

Con l’apostolo Paolo potremmo dire, riguardo al nostro tempo, che dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. Infatti, proprio negli anni della grande apostasia, che ha colpito in modo particolare i paesi di antica cristianità, la Madonna è stata inviata in soccorso della Chiesa e del mondo intero, come mai era avvenuto prima.

In questo messaggio, come quelli dei tre mesi precedenti, la Madre sembra voler portare il Cielo sulla terra, chiamandoci alla gioia, all’amore e alla pace, in modo tale che i nostri cuori inquieti si aprano alla speranza e guardino al futuro con fiducia.

Maria è messaggera di Misericordia per questo mondo “perduto”, nel quale i cuori sono stati “scardinati dall’odio”. Per aiutarli desidera che i nostri cuori siano pieni di “Paradiso”, in modo tale che possiamo testimoniarlo a chi è nelle tenebre del male e della morte.

Per questo ci invita “ad essere preghiera”, perché é solo attingendo costantemente alla sorgenti divine dell’amore e della pace che potremo aiutare la nostra generazione a ritornare a Dio.

Vostro Padre Livio

(Fonte radiomaria.it)

Messaggio della Madonna, 25 Novembre 2021:

