Lourdes. La supplica per chiedere una grazia a Santa Bernadette oggi, 20 novembre 2021

Santa Bernadette Soubirous: preghiera alla veggente

Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette, è stata una religiosa e mistica francese; è conosciuta per essere stata la veggente delle apparizioni mariane di Lourdes.

Preghiamo:

Cara Santa Bernadette, scelta da Dio Onnipotente come canale delle sue grazie e benedizioni, attraverso la tua umile obbedienza alle richieste della Nostra Madre Maria, hai guadagnato per noi le acque miracolose della guarigione spirituale e fisica.

Ti imploriamo di ascoltare le nostre preghiere supplichevoli affinché possiamo essere guariti dalle nostre imperfezioni spirituali e fisiche.

Metti le nostre suppliche nelle mani della nostra Santa Madre Maria, perché possa metterli ai piedi del suo Figlio diletto, nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, affinché Egli possa guardare a noi con misericordia e compassione:

(esporre la grazia che si chiede).

Prega per noi Santa Bernadette, affinché, come te, possiamo essere sempre obbedienti alla volontà del nostro Padre celeste. Amen.

Oppure:

O santa Bernadette, che semplice e pura bambina, hai per 18 volte contemplato, a Lourdes la bellezza dell’Immacolata e ne hai ricevuto le confidenze e che hai volto in seguito nasconderti nel convento di Nevers e lì ti sei consumata come un’ostia per i peccatori,

ottienici questo spirito di purezza, di semplicità e mortificazione che condurrà anche noi alla visione di Dio e di Maria in Cielo. Amen.

DOLCE PASTORELLA PREGA PER TUTTI NOI! AMEN

LEGGI ANCHE: Lourdes. Alice, dopo il bagno alle piscine, guarisce! Il marito si converte

Lourdes: la casa di Maria

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche