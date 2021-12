La profezia di Giovanni Paolo II che si sta realizzando ma nessuno ne vuole parlare…

L’ultima profezia di Giovanni Paolo II sul terzo millennio

Giovanni Paolo II: ‘L’umanità oggi è a un bivio’. Tu hai deciso da che parte stare?

Giovanni Paolo II diceva: «L’umanità è a un bivio: o il Terzo millennio sarà spirituale o non ci sarà futuro per l’umanità»

Mai come oggi è autentica questa profezia. Senza Dio l’uomo muore nelle sue relazioni e nei suoi affetti, si rinchiude in sé stesso, sentendo la vita come un non-senso. Se non percepisce il suo essere figlio di un Dio padre, come può vedere gli altri come fratelli, appartenenti a un’unica famiglia umana?

A ricordarci queste parole è una lettera inviata qualche tempo fa a Famiglia Cristiana da una lettrice. Oggi, abbiamo voluto riproporvi questa riflessione, che reputiamo attuale ed incombente.

Molti, e a ragione, si attivano per difendere e salvare gli animali dai maltrattamenti. Ma perché non ci occupiamo anche di salvare i figli dell’uomo? No, quelli possono essere uccisi o abortiti tranquillamente. Nessuno scende in piazza per denunciare questi omicidi, che stiamo pagando sulla nostra pelle. Gli europei iniziano a non avere futuro: non c’è un sufficiente ricambio generazionale.

Papa Francesco, ricordando il papa santo, ha detto: “Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale. Per la sua intercessione chiedo al Signore abbondanti doni dello Spirito Santo per tutti voi, per le vostre famiglie, le comunità e per tutta la Chiesa. Vi benedico di cuore.”